قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر كمين بمنطقة جبل الرياشة، بلدية الداموس، ولاية تيبازة، أمس الأحد، على إرهابي بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. والعملية متواصلة، حسبما أورده اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني

في نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاغدة، بلدية لرباع، ولاية باتنة، 13 مخبأ للإرهابيين تحتوي على جثة إرهابي كان قد تمّ القضاء عليه من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي خلال عمليات سابقة، بالإضافة إلى 27 قنبلة تقليدية الصنع ومواد غذائية وألبسة وأغطية وأغراض مختلفة، فيما عثرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف قرب المنيعة بولاية غرداية.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بتمنراست، عين ڨزام وبرج باجي مختار، شخصين وضبطت أربعة كيلوغرامات من مادة الديناميت و1 كيلوغرام ونصف من مادة TNT و 26 أنبوب إشعال و 06 صواعق نارية و 30 متر من الفتيل الصاعق، بالإضافة إلى شاحنة ومولدين كهربائيين و 07 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن و 102 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب و 3200 لتر من الوقود الموجه للتهريب.



وأضاف البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني أوقفت ب تلمسان وبشار، تاجر مخدرات وحجزت 10 كيلوغرامات من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بورڨلة وتبسة، شخصين بحوزتهما 1300 وحدة من مختلف المشروبات و 440 قرص مهلوس.