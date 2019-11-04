حددت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، رزنامة امتحانات الأقسام النهائية للسنة الدراسية 2019/2020 للأطوار الثلاثة.

وأعلنت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية "فايسبوك"، أنه "بالنسبة لامتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي "السانكيام" سيكون تاريخ الإجراء يوم الخميس 28 ماي 2020، أما بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون تاريخ الإجراء من الإثنين 01 إلى الأربعاء 03 جوان 2020 ، وبالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا سيكون تاريخ الإجراء من الأحد 07 إلى غاية الخميس 11 جوان 2020".

يذكر أن التسجيل لهذه الامتحانات كان يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الفارط وسيمتد إلى غاية الـ 10 من نوفمبر الجاري.