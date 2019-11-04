منعت الشرطة المواطنين الذين تنقلوا صباح اليوم إلى مجلس قضاء وهران، من تنظيم تجمع قبالة المجلس، بينما سمحت لهم بتنظيمه عند مفتر طرق المرشد، على بعد حوالي مأتي متر منه.

وشارك فيه مجموعة من المواطنين والحقوقيين وكذا نشطاء اللجنة الوطنية المناهضة لقمع الحريات. وندد المشاركون بالعنف الذي مورس على القضاة أمس داخل مجلس قضاء وهران.

كما عبروا عن تضامنهم مع القضاة في مطلبهم باستقلال العدالة. ورفع المشاركون شعارات تطالب باستقلالية العدالة، بالإضافة إلى شعارات الحراك الشعبي، منها "دولة مدنية"، "ماكاش انتخابات مع العصابات" و"يا أصحاب العدالة ماكانش الفوط". وقد بقيت الشرطة تراقب التجمع ولم يتم توقيف أي من المشاركين فيه. كما لم يتنقل ممثلو القضاة المضربين إلى موقع التجمع.

القضاة المضربين لم يمنعوا صباح اليوم إجراء جلسات المحاكمات في مجلس القضاء والمحاكم. ومن جهة أخرى علمت "الخبر" أن منظمة العفو الدولية "آمنيستي أنترناسيونال" شرعت أمس في التحقيق في قضية "تعنيف قوات مكافحة الشغب للدرك الوطني للقضاة داخل حرم مجلس قضاء وهران". حيث شرعت هذه المنظمة الحقوقية في جمع المعلومات حول الأحداث، من مختلف الأطراف، قبل إعداد تقريرها الذي سيصدر في الأيام القادمة. ويبدو أن المنظمة لم تتمكن من الاتصال بالقضاة المضربين أو الذين تعرضوا للعنف في وهران، كونها لا تربطها علاقة بالنقابة الوطنية للقضاة.