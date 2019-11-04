كشف مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال فورار، عن استلام الوزارة لملونين و500 ألف جرعة لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عن "استلام الوزارة أمس الأحد للكمية الثانية من جرعات اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية بعد استلامها خلال نهاية شهر أكتوبر الفارط لأزيد من 800 ألف جرعة لقاح ليبلغ مجموع الجرعات مليونين ونصف".

وأكد ذات المسؤول أن الوزارة ستشرع في تنظيم حملة توعوية خلال الأسبوع القادم قصد "تشجيع الفئات المعنية من أشخاص مسنين ومصابين بأمراض مزمنة وحوامل على

الإقبال على اللقاح الذي سيكون متوفر بالمؤسسات الصحية وكذا الوكالات الصيدلانية الخاصة".

وذكر بالمناسبة، أن العديد من الولايات قد استملت حصصها من اللقاح من معهد باستور الجزائر وستتواصل العملية إلى غاية توزيع الكميات المستوردة على كل المناطق بعد خضوع هذا اللقاح إلى التحاليل والمراقبة.

وحسب مدير الوقاية، فإن وزارة الصحة "اعتادت على استلام هذا اللقاح في شهر سبتمبر من كل سنة، غير أن ذلك لم يتم هذه المرة بسبب تأخر المنظمة العالمية للصحة في الكشف عن نوعية الفيروس المتسبب في الإصابة بالأنفلونزا الموسمية".