استنكرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان واقعة مجلس قضاء وهران و جاء في بيان أصدرته اليوم أن "الرابطة تتابع باهتمام كل ما يحدث في المشهد القضائي في الجزائر و الذي تطور إلى حد المساس بكرامة و استقلالية القضاء في واقعتي مجلس قضاء وهران و مجلس قضاء عنابة".

و تابعت الرابطة في بيانها الممضى من طرف رئيسها مختار بن سعيد أنها " تدعوا الوزارة و النقابة الوطنية للقضاء إلى استخدام الطرق المشروعة و المتفقة مع المعايير الدولية باستقلال القضاء و حماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن كل الفاعلين هم في خدمة الشعب"

و ناشدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان كل من وزارة العدل و النقابة الوطنية للقضاة بالعودة إلى الحوار البناء و تعليق بعض المطالب و الشروط إلى غاية انتخاب رئيس جديد للبلاد لأن قطاع العدالة هو قطاع حساس و جب استمراره.

كما ذكرت الرابطة في الأخير ّأن الجزائر تمر بفترة حساسة جدا و هي في حاجة لكل أبنائها و خاصة قضاة الجمهورية، و عليه وجب الحكمة و التهدئة من اجل الحفاظ على أمن و سلامة الجزائر.