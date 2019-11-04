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المفاوضات جارية بين البنوك العمومية و نقاباتها

أخبار الوطن
4 نوفمبر 2019 () - واج/س.أ
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صرح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البنوك و  التأمينات محمد زوبيري اليوم الاثنين أن المفاوضات جارية بين مديريات  البنوك العمومية و نقاباتها للتكفل بمطالب هذه الأخيرة.

وأكد المسؤول "نجري محادثات مع الرؤساء المدراء  العامين للبنوك العمومية و من المرتقب عقد اجتماع بين الاتحادية  و هؤلاء المسؤولين اليوم (الاثنين) أو صبيحة غد (الثلاثاء) قصد التوصل إلى  اتفاق حول تجسيد أرضية مطالب العمال المصادق عليها يوم 12 يونيو المنصرم".

كما أضاف " يتمثل هدفنا في التوصل إلى التكفل بمطالبنا دون اللجوء إلى  الإضراب لأن الإضراب لم يكن في صالحنا أبدا. نأمل فقط في التوصل إلى اتفاق و  نحن متفائلون لاسيما بعد تدخل المفتشية العامة للعمل قصد مساعدتنا على التوصل  إلى هذا الاتفاق".

و عن سؤال حول المطالب الأساسية لعمال هذه البنوك العمومية، أكد زوبيري أنها تتعلق ب "رفع النقطة الاستدلالية في شبكة الأجور  و زيادة منحة النقل و الإطعام و مراجعة منحة الخبرة".

و بخصوص اليوم الاحتجاجي الذي شنته أمس الأحد الشركات العمومية للتأمين أوضح المتدخل أنه " سجل نسبة مشاركة واسعة".

و أضاف يقول " تم التوقيع على المحاضر المتعلقة بأرضية المفاوضات بين المؤمنين العموميين و الإدارة غير أننا لا نفهم لماذا لم تصادق عليها بعد  وزارة المالية".

و ردا على سؤال للصحافة على هامش لقاء نظم بمناسبة اليوم الدولي حول  "الادخار"، حول الإضراب الذي شنه القطاع البنكي العمومي صرح رئيس جمعية  البنوك و المؤسسات المالية ابراهيم سميد عن " مباشرة حوار بين النقابة و  مديريات الهيئات المالية".

و استرسل سميد الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي قائلا " المفاوضات مستمرة منذ ثلاثة أشهر و من المرتقب أن  تتوج بحلول".

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