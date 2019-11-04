تغلب اتحاد الجزائر على ضيفه شبيبة الساورة بنتيجة ثقيلة (4-1)، الشوط الأول (1-1)، أمسية الاثنين، بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر)، لحساب تسوية رزنامة الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وتداول على توقيع أهداف الاتحاد كل من مفتاح من ركلة جزاء (د 13)، محيوز (د 74), اللافي من ركلة جزاء ثانية (د 88)، ليختتم زواري مهرجان التهديف (د 89) لأبناء "سوسطارة".

بالمقابل قلّص حميدي (د 18) النتيجة للزوار.

وبهذه النتيجة، التحق اتحاد الجزائر بفريق "النسور البشارية" عند الصف الثالث (13 ن) بمعية شبيبة الساورة و شبيبة القبائل و مولودية وهران وللاتحاد و الساورة لقاء ناقص .

الجولة الخامسة :

اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة 4 - 1

الجولة السادسة :

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل (جارية حاليا)

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 20 8

--. شباب بلوزداد 20 8

3. مولودية وهران 13 8

--. اتحاد الجزائر 13 8

--. شبيبة الساورة 13 8

--. شبيبة القبائل 13 8

7. شباب قسنطينة 12 9

8. جمعية عين مليلة 11 9

9. نصر حسين داي 10 9

10. أهلي برج بوعريريج 9 8

--. اتحاد بسكرة 9 9

12. أولمبي الشلف 8 8

--. نجم مقرة 8 9

14. وفاق سطيف 7 9

--. اتحاد بلعباس 7 7

--. نادي بارادو 7 7 .