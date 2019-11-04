اتحاد بلعباس يفوز على شبيبة القبائل

رياضة
4 نوفمبر 2019 () - م.خ/ واج
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فاز اتحاد بلعباس على شبيبة القبائل بنتيجة 2-1 (الشوط الأول: 1-0) مساء اليوم الاثنين بملعب "24 فبراير" بسيدي بلعباس لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

سجل أهداف المباراة كل من إسحاق بودة (د24) و عبد النور بلحوسيني (د60) لاتحاد بلعباس وكذا القائد وليد بن شريفة لشبيبة القبائل (د65).

بعد هذا الفوز, يرتقي اتحاد بلعباس للصف التاسع ب10 نقاط و مباراة أخرى ناقصة, رفقة نصر حسين داي, بينما يبقى "الكناري" في المرتبة الثالثة ب13 نقطة صحبة مولودية وهران, شبيبة الساورة و اتحاد الجزائر الذي فاز على الأخيرة بنتيجة كبيرة (4-1) في لقاء آخر لعب بملعب عمر حمادي (الجزائر) لحساب تسوية رزنامة الجولة الخامسة.

الاثنين 4 نوفمبر
اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 2-1

مقابلات لعبت (السبت 28 سبتمبر)

جمعية عين مليلة - نجم مقرة 1-1
شباب قسنطينة - نصر حسين داي 1-0
وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 2-0

مقابلات للبرمجة
مولودية الجزائر - اهلي برج بوعريريج
شبيبة الساورة - مولودية وهران
اتحاد الجزائر - نادي بارادو
شباب بلوزداد - أولمبي الشلف

الترتيب نقاط لعب
1. مولودية الجزائر             20 8
--. شباب بلوزداد               20 8
3. مولودية وهران             13 8
--. اتحاد الجزائر              13 8
--. شبيبة الساورة              13 8
--. شبيبة القبائل               13 8
7. شباب قسنطينة             12 9
8. جمعية عين مليلة          11 9
9. نصر حسين داي          10 9

--. اتحاد بلعباس            10 8
11. أهلي برج بوعريريج    9 8
--. اتحاد بسكرة             9 9
13. أولمبي الشلف          8 8
--. نجم مقرة               8 9
15. وفاق سطيف           7 9
--. نادي بارادو            7 7 .

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