اتحاد بلعباس يفوز على شبيبة القبائل
فاز اتحاد بلعباس على شبيبة القبائل بنتيجة 2-1 (الشوط الأول: 1-0) مساء اليوم الاثنين بملعب "24 فبراير" بسيدي بلعباس لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.
سجل أهداف المباراة كل من إسحاق بودة (د24) و عبد النور بلحوسيني (د60) لاتحاد بلعباس وكذا القائد وليد بن شريفة لشبيبة القبائل (د65).
بعد هذا الفوز, يرتقي اتحاد بلعباس للصف التاسع ب10 نقاط و مباراة أخرى ناقصة, رفقة نصر حسين داي, بينما يبقى "الكناري" في المرتبة الثالثة ب13 نقطة صحبة مولودية وهران, شبيبة الساورة و اتحاد الجزائر الذي فاز على الأخيرة بنتيجة كبيرة (4-1) في لقاء آخر لعب بملعب عمر حمادي (الجزائر) لحساب تسوية رزنامة الجولة الخامسة.
الاثنين 4 نوفمبر
اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 2-1
مقابلات لعبت (السبت 28 سبتمبر)
جمعية عين مليلة - نجم مقرة 1-1
شباب قسنطينة - نصر حسين داي 1-0
وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 2-0
مقابلات للبرمجة
مولودية الجزائر - اهلي برج بوعريريج
شبيبة الساورة - مولودية وهران
اتحاد الجزائر - نادي بارادو
شباب بلوزداد - أولمبي الشلف
الترتيب نقاط لعب
1. مولودية الجزائر 20 8
--. شباب بلوزداد 20 8
3. مولودية وهران 13 8
--. اتحاد الجزائر 13 8
--. شبيبة الساورة 13 8
--. شبيبة القبائل 13 8
7. شباب قسنطينة 12 9
8. جمعية عين مليلة 11 9
9. نصر حسين داي 10 9
--. اتحاد بلعباس 10 8
11. أهلي برج بوعريريج 9 8
--. اتحاد بسكرة 9 9
13. أولمبي الشلف 8 8
--. نجم مقرة 8 9
15. وفاق سطيف 7 9
--. نادي بارادو 7 7 .