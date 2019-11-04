فاز اتحاد بلعباس على شبيبة القبائل بنتيجة 2-1 (الشوط الأول: 1-0) مساء اليوم الاثنين بملعب "24 فبراير" بسيدي بلعباس لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

سجل أهداف المباراة كل من إسحاق بودة (د24) و عبد النور بلحوسيني (د60) لاتحاد بلعباس وكذا القائد وليد بن شريفة لشبيبة القبائل (د65).



بعد هذا الفوز, يرتقي اتحاد بلعباس للصف التاسع ب10 نقاط و مباراة أخرى ناقصة, رفقة نصر حسين داي, بينما يبقى "الكناري" في المرتبة الثالثة ب13 نقطة صحبة مولودية وهران, شبيبة الساورة و اتحاد الجزائر الذي فاز على الأخيرة بنتيجة كبيرة (4-1) في لقاء آخر لعب بملعب عمر حمادي (الجزائر) لحساب تسوية رزنامة الجولة الخامسة.



الاثنين 4 نوفمبر

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 2-1



مقابلات لعبت (السبت 28 سبتمبر)



جمعية عين مليلة - نجم مقرة 1-1

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 1-0

وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 2-0



مقابلات للبرمجة

مولودية الجزائر - اهلي برج بوعريريج

شبيبة الساورة - مولودية وهران

اتحاد الجزائر - نادي بارادو

شباب بلوزداد - أولمبي الشلف



الترتيب نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 20 8

--. شباب بلوزداد 20 8

3. مولودية وهران 13 8

--. اتحاد الجزائر 13 8

--. شبيبة الساورة 13 8

--. شبيبة القبائل 13 8

7. شباب قسنطينة 12 9

8. جمعية عين مليلة 11 9

9. نصر حسين داي 10 9



--. اتحاد بلعباس 10 8

11. أهلي برج بوعريريج 9 8

--. اتحاد بسكرة 9 9

13. أولمبي الشلف 8 8

--. نجم مقرة 8 9

15. وفاق سطيف 7 9

--. نادي بارادو 7 7 .