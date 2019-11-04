حرم إضراب القضاة بطالين من المشاركة في مسابقة توظيف العمال المهنيين التي فتحها قطاع التربية بوهران، وهذا بسبب عدم تمكن الراغبين في المشاركة من استخراج شهادة السوابق العدلية المطلوبة في الملف. وكان آخر أجل لاستقبال ملفات الراغبين في التوظيف بقطاع التربية، بصفة عمال مهنيين من مختلف الفئات، هو يوم 3 نوفمبر 2019، وعندما تقدم بعضهم إلى المكتب المخصص لاستقبال الملفات في هذا اليوم أو قبله بقليل تم رفض استلامها بسبب عدم إحضار شهادة السوابق العدلية.



