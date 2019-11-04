تصدر فيلم الحركة والمغامرة ”المدمر: المصير المظلم“ (تيرميناتور:دارك فيت) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 29 مليون دولار.

والفيلم بطولة أرنولد شوارزنيغر وليندا هاميلتون ونتاليا رايز وماكنزي ديفيس ومن إخراج تيم ميلر.

وتراجع فيلم الحركة والجريمة (الجوكر) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 14 مليون دولار.

والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.

وتراجع فيلم المغامرات ”ماليفيسنت: عاشقة الشر“ (ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا إيرادات 12.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة أنجلينا جولي وإيلي فانينج وهاريس ديكنسون ومن إخراج يواكيم رونينج.