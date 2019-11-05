حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار هبوب رياح قوية على السواحل الغربية والوسطى للوطن. و أوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر، أنّ السواحل الغربية ستشهد استمرار هبوب الرياح إلى غاية الساعة السادسة مساءً. وأضافت ذات المصالح، أنّ الرياح التي ستتعدى سرعتها 50 كلم في الساعة، ستمس كل من ولاية وهران، الشلف، مستغانم، وعين تموشنت، كما ستهب رياح قوية صباح اليوم الثلاثاء على ولايتي تيبازة والجزائر العاصمة على أن تتواصل إلى غاية الساعة السادسة مساء.