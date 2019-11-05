* نظم عدد كبير من طلبة جامعة آكلي محند أولحاج مسيرة في طبعتها الـ 37 للمطالبة برحيل النظام وبقاياه وبالتغيير الجذري في باطن السلطة. وشارك الطلبة مسيرتهم المواطنون القادمون من مختلف البلديات بشلول وحيزر ومقر بلدية البويرة يتقدمهم نشطاء جمعويون. المسيرة السلمية التي جابت أغلب الشوارع الرئيسية توقفت أمام مقر مجلس القضاء بالبويرة ، تضامنا مع الموقوفين في الحراك الشعبي.

* مصالح الأمن تمنع بقية المتظاهرين من الاقتراب من مقر المجلس الشعبي الوطني.

* مسيرة حاشدة للطلبة في شوارع وهران.

* استطاع عدد معتبر من المتظاهرين من التقرب من مقر المجلس الشعبي الوطني أين يقوم وزير الطاقة محمد عرقات بعرض قانون المحروقات المثير للجدل، مطالبين بسحبه.

* الطلبة بقوة في شوارع قسنطينة للمطالبة بتسليم السلطة للشعب.

* خرج طلبة جامعة مستغانم في مسيرة حاشدة مطالبة بالتغيير الجذري ورحيل كل رموز النظام البوتفليقي كما طالب المشاركون الذين ساروا تحت المطر باستقلالية العدالة.

* وقفة لطلبة جامعة محمد خيضر ببسكرة تطالب بتطبيق مطالب الحراك واستقلالية العدالة.

* المشاركون في مسيرة العاصمة يرفعون شعارات تطالب باستقلالية العدالة.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* وقفة تضامنية مع القضاة في باتنة رفعت فيها شعارات تطالب باستقلالية القضاة.

* تحت زخات المطر انطلقت المسيرة الـ 37 ليوم الثلاثاء بمشاركة الطلبة ومواطنين، وعرفت المسيرة التي انطلقت ككل يوم ثلاثاء من ساحة الشهداء وتم رفع الشعارات المعتادة المطالبة بالتغيير الجذري ورحيل كل رموز النظام البوتفليقي.