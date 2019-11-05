دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، قنبلتين تقليديتي الصنع، وذلك إثر عمليتي بحث وتمشيط بكل من المدية وعين الدفلى، حسبما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق أخر، حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بوهران، جيجل وغرداية، 85 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 33460 قرص مهلوس بتبسة وأم البواقي.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بتمنراست، عين ڤزام وبرج باجي مختار، 26 شخصا وضبطت 20 مولدا كهربائيا و14 مطرقة ضغط بالإضافة إلى شاحنتين 02 وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين وحجزوا 62988 وحدة من الألعاب النارية بكل من تبسة، بسكرة والوادي. كما تم ضبط بندقيتين تقليديتي الصنع بباتنة.