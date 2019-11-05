كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بخصوص المدرب زين الدين زيدان فى مقعد القيادة الفنية لفريق ريال مدريد، قبل مباراة غالطة سراي التركي التي ستجمع الطرفين غداً الأربعاء، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن مستقبل زيدان فى ريال مدريد مهدد بشكل كبير هذا الموسم، بسبب تراجع نتائج وأداء الفريق الملكى محلياً وأوروبياً.

وفقاً لما ذكره برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، أن زيدان قد يتعرض للإقالة من ريال مدريد، حال خسارته أمام غالطة سراي، غدًا الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وأضاف ذات المصدر، إلى أنه باتت هناك مسافة بين المدرب الفرنسي واللاعبين في غرفة ملابس ريال مدريد، خلال الفترة الأخيرة.