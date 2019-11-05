افتتحت اليوم الثلاثاء بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة)، فعاليات ملتقى متعدد الجنسيات حول "أثر استعمال الطائرات بدون طيار على الأمن الجوي"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الملتقى الذي يدوم يومين، ينظمه الجيش الوطني الشعبي، ممثلا في قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، وهذا في إطار "تنفيذ برنامج أنشطة التعاون العسكري المتعدد الأطراف لمبادرة 5+5 دفاع لسنة 2019، المعتمد من قبل وزراء دفاع الدول الأعضاء في المبادرة".

وقد اشرف على افتتاح فعاليات هذا الملتقى رئيس قسم الاستعمال والتحضير بقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بحضور ممثلين عن البلدان الأعضاء في المبادرة 5+5 دفاع، بالإضافة إلى ممثلين عن قيادات القوات البرية والجوية والبحرية وقيادة الدرك الوطني وكذلك ممثلين عن السلطات المدنية المعنية، على غرار كل من مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية والمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية بوزارة الأشغال العمومية والنقل.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الملتقى، الذي يهدف إلى "تبادل المعارف والخبرات بين مختلف أعضاء المبادرة 5+5 دفاع في مجال السلامة الجوية"، تجري على شكل محاضرات ومداخلات ينشطها محاضرون عسكريون ومدنيون، تتمحور حول "الرهانات الأمنية للطائرات بدون طيار والتحديات القانونية التي تواجه الحركة الجوية وكذا التهديدات التي تمثلها على سلامة الطيران المدني وعلى منشآت المطارات، بالإضافة إلى دراسة الحلول التقنية لمجابهة المخاطر الناجمة عن استعمال هذا النوع من الطائرات".