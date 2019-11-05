بن صالح يلتقي بدوي

أخبار الوطن
5 نوفمبر 2019 () - واج/س.أ
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 استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح،  اليوم الثلاثاء، الوزير الأول، نور الدين بدوي، حيث استعرض معه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وذلك في إطار متابعته لنشاط  الحكومة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وخلال هذا اللقاء استمع رئيس الدولة إلى عرض قدمه الوزير الأول حول "أهم  نتائج اجتماع الحكومة ليوم 30 أكتوبر 2019 الذي تناول بالدراسة مسائل متعلقة  بميادين النقل والصحة والسكن والمالية وكذا الاجتماعين الوزاريين المشتركين  المنعقدين يومي 31 أكتوبر و 4 نوفمبر 2019 واللذان خصصا لمسألة تطوير مجمع  صيدال وبرنامج تطوير شعبة الحبوب".

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