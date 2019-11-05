أصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة إثر حادث وقع اليوم الثلاثاء بالطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط بين بلديتي ثنية الحد واليوسفية (تيسمسيلت)، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد نجم الحادث الذي وقع بالقرب من منطقة "لارام" ببلدية اليوسفية عن اصطدام ما بين سيارتين مما تسبب في إصابة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و52 سنة بجروح خطيرة، استنادا إلى ذات المصدر.

وتم إجلاء المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد علما بأن حالتهم "خطيرة" ولا تزال تحت العناية الطبية الفائقة، استنادا إلى نفس المصالح.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.