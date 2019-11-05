تفيد مصادر متطابقة بتيزي وزو أن أيام المدرب الفرنسي ألبير فيلود على رأس العارضة الفنية "للكناري" باتت معدودة لاسيما بعد الخسارة غير المنتظرة خارج الديار أمام إتحاد بلعباس التي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأـس.

حسب المصادر نفسها فإن الأداء الهزيل للفريق أمام إتحاد بلعباس قد دفع بمسيري النادي القبائلي التفكير بجدية في مستقبل الفريق المقبل على لقاءات كبيرة وهامة في المنافسة الإفريقية التي سيبدأها نهاية الشهر باستقبال نادي فيتا كلوب.

في هذا الصدد يجري الحديث على أن إدارة الشبيبة بصدد دراسة إمكانية إقالة مدربها الحالي وتعويضه مؤقتا بالمدرب السابق "للكناري" جون أيف شاي في انتظار استقدام مدرب جديد لخلافتة فيلود. حيث توجد أسماء عديدة متداولة في الوسط الكروي القبائلي من بينهم مدرب وفاق سطيف ماضوي.