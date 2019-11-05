دعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم إلى إرجاء مشروع قانون المحروقات إلى أن تتوفر الظروف السياسية الملائمة.

وجاء في بيان للكتلة اليوم الثلاثاء "إن مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، فلا يعقل أن تتم دراسته بهذه السرعة وفي هذا الظرف الحساس ومن تقديم حكومة تصريف الأعمال".

وأضاف البيان "إن مشروع هذا القانون هو اعتراف بفشل خيارات الحكومات المتعاقبة، ودليل غياب رؤية اقتصادية تستند على إرادة سياسية جادة".

وأكدت الكتلة البرلمانية أنها تتابع باهتمام كبير مجريات مناقشة المشروع بالمجلس الشعبي الوطني، مطالبة بضرورة تأجيل هذا المشروع إلى أن تتوفر الظروف السياسية الملائمة.