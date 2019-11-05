أعلن الجيش المكسيكي مقتل 9 أفراد على الأقل من أسرة أمريكية من بينهم 6 أطفال, في هجوم شمالي المكسيك.



وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية, اليوم الثلاثاء, أن الأسرة كانت مسافرة ضمن موكب يضم عدة عائلات عندما تعرضت للهجوم خارج ولاية يوتا.



وقال وزير الداخلية المكسيكي ألفونسو دورازو إن ثلاث سيدات وستة أطفال كانوا يقيمون في منطقة "لامورا" التي تبعد نحو 75 ميلا جنوب الحدود مع أمريكا, قد قتلوا على أيدي مسلحي عصابات تهريب المخدرات, مضيفًا أن أحد الأطفال لا يزال مفقودًا.



وقالت السلطات المكسيكية إن الضحايا كانوا يحملون جنسية مزدوجة أمريكية ومكسيكية, وأن منفذي الهجوم على ما يبدو هم مسلحون تابعون لعصابات مخدرات.

من جانبها, قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على علم بهذه التقارير, إلا أنها لم تدلِ بالمزيد من التفاصيل.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب,قد أكد في وقت سابق اليوم, أن الولايات المتحدة على استعداد تام لمساعدة المكسيك في القضاء على عصابات المخدرات, وذلك في أعقاب مقتل 10 أمريكيين على الأقل في كمين تعرضوا له بالقرب من الحدود الأمريكية - المكسيكية.