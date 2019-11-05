ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن نحو 35٪ من سكان ألمانيا سيكونون من أصول مهاجرة أو مهاجرين بحلول عام 2040، وسط محاولات الحكومة لجذب المزيد من الأيدي العاملة للحفاظ على اقتصادها. وقال الخبير الألماني في شؤون المهاجرين، هربرت بروكر، لصحيفة فيلت الألمانية، إن ”ألمانيا ستكون أكثر تنوعا في سكانها خلال العقدين القادمين”. وأضاف: ”في الوقت الحالي، زهاء ربع السكان في ألمانيا من أصول مهاجرة... خلال 20 عاما سترتفع نسبتهم إلى 35 ٪ على الأقل وربما أكثر من 40 ٪ من تعداد السكان”. وأكد أن ”التعداد السكاني المتزايد في ألمانيا سيصب في مصلحة البلاد وهو عامل مهم لأمن الاقتصاد الألماني في المستقبل”. وترجح بعض الدراسات أن ألمانيا ستكون بحاجة لنحو 400 ألف مهاجر سنويا حتى عام 2060 لتجنب الانكماش في اقتصادها.