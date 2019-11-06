توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار تساقط الأمطار في أربع ولايات شرقية وهبوب رياح قوية مصحوبة بزوابع رملية على ولاية أدرار.

وأوضحت خريطة اليقظة للأرصاد الجوية، أن أمطارا رعدية ستتواصل في التساقط إلى غاية زوال اليوم على ولايات خنشلة، تبسة، أم البواقي وسوق أهراس، على أن تتعدى كمية التساقط 25 ملم محليا.

ومن المتوقع أن تشهد ولاية أدرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم في الساعة، مثيرة لزوابع رملية قد تحجب الرؤية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.