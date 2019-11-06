أوقفت النيابة العامة في تونس مالك تلفزيون الحوار سامي الفهري للاشتباه فيه بتبييض الأموال وفساد مالي.

ونقلت وكالة " رويترز" للأنباء عن متحدث قضائي في تونس أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة فتحت تحقيقا منذ سنوات، قبل توقيف الفهري، بدعوى حكومية ضده بتهم الفساد، وقال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي إنه بعد تحقيق لساعات مع الفهري صدر أمر بتوقيفه بشبهة فساد مالي وغسيل أموال.

وقناة الحوار التونسية هي صوت منتقد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ نحو عام. ومنذ انتخاب قيس سعيد، رئيسا للبلاد الشهر الماضي أعادت الحكومة بالتنسيق مع الرئاسة إطلاق حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقا ماليا شمل وزارة الخارجية وشركات عامة. وتم توقيف أربعة موظفين في شركات عامة للنقل بتهم اختلاس أموال.