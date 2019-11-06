أسفر حادث مرور وقع صباح اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق البلدي ببقعة سيدي زيان ببلدية تاجنة بالشلف، عن إصابة 14 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة، حسبما أستفيد لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح، الملازم الأول محمد مساعدية، أن "هذا الحادث وقع في حدود الساعة الثامنة صباحا بعدما انحرفت حافلة لنقل المسافرين، كانت تقل مجموعة من التلاميذ من مختلف الأطوار عن الطريق مما أدى إلى إصابة 14 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة".

وأبرز المصدر، أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لإجلاء ثمانية من الجرحى للعيادة المتعددة الخدمات بتاجنة فيما تم نقل 6 جرحى آخرين من طرف مدنيين إلى ذات العيادة.