ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بأزيد من ستة قناطير بمنطقة بني ونيف الحدودية في ولاية بشار.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي وخلال دورية تفتيش بمنطقة بني ونيف الحدودية، ضبطت، يوم 5 نوفمبر 2019، ستة قناطير و30 كيلوغراما من الكيف المعالج. بينما أوقفت مفارز أخرى للجيش، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف، (22) شخصا وضبطت مركبة (01) رباعية الدفع و(03) دراجات نارية و(21) مولدا كهربائيا و(18) مطرقة ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن وأغراض أخرى.

وفي سياق آخر، أوقف عناصر الدرك الوطني بأم البواقي، شخصا وضبطوا بندقيتي (02) صيد ومسدس (01) تقليدي الصنع بالإضافة إلى مواد ومعدات تدخل في صناعة الأسلحة والذخيرة، في حين تم توقيف (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بالنعامة.