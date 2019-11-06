قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم الأربعاء، تبعا للعملية التي باشرتها وحدات الجيش الوطني الشعبي يوم 03 نوفمبر الماضي بمنطقة جبل الرياشة، بلدية الداموس، ولاية تيبازة،على إرهابيين بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسبما أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان،أنه بالقضاء على هذين الإرهابيين ترتفع حصيلة هذه العملية التي لا تزال متواصلة إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين وضبط ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.