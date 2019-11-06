سيكون فريق مولودية الجزائر، ممثل الكرة الجزائرية الوحيد في كأس العرب للأندية في كرة القدم، في مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على نادي القوة الجوية العراقي، يوم الجمعة على الساعة 14:00 زوالا بتوقيت الجزائر، بمدينة أربيل، لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي من هذه المنافسة.

فبعدما أزاح من طريقه نادي ظفار العماني في الدور السادس عشر (1-0 ذهابا، 1-1 إيابا)، يلتقي النادي العاصمي بتشكيلة قوية ستكون مدعومة بأنصارها، على الرغم من أنها ستلعب خارج ميدانها بكربلاء.

وكانت هذه المواجهة مقررة يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي بكربلاء، قبل أن يتم نقلها إلى البصرة ثم أربيل، نظرا للمظاهرات التي تشهدها عددا من مدن العراق والوضع الأمني المتردي.

وأوضح الظهير الأيسر للمولودية بلقاسم براهيمي، قائلا : "سنواجه فريقا جيدا يتكون من عدة عناصر دولية في المنتخب العراقي إضافة إلى مهاجم السودان بكري المدينة. إلا أننا سندخل هذه المقابلة بنية الفوز أو على الأقل انتزاع التعادل، مما يجعلنا نخوض مقابلة العودة بأكثر أريحية".

أما من ناحية التعداد، فإن المدرب الفرنسي بيرنار كازوني، يمتلك خيارات كثيرة لوضع التشكيلة الأساسية، بما أن العناصر المتوفرة لها وزن ثقيل في الفريق، على شاكلة سفيان بن دبكة وعبد المؤمن جابو.

من جهته، يستعد ممثل الكرة العراقي، الذي يحتل الصف الثاني في البطولة المحلية بعد ثلاث جولات من بدايتها (فوزان وتعادل)، لهذه الموقعة بكل جدية، حيث خاض مباراة ودية مع نادي النفط العراقي وفاز فيها 4-0.

وسبق لنادي القوة الجوية، المتأهل على حساب السالمية الكويتي (3-1 ذهابا، 1-1 إيابا)، أن واجه ناديا جزائريا ويتعلق الأمر باتحاد العاصمة في الطبعة الماضية، لكنه أقصي إثر انهزامه ذهابا وإيابا (1-0، 2-0).

وفي مباراة الإياب، انسحب وفد القوة الجوية من ملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر) في الدقيقة الـ 72 عندما كانت النتيجة في مصلحة النادي الجزائري (2-0)، احتجاجا على هتافات أنصار الاتحاد.