حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال توقيف شخص مشتبه فيه، مبلغا ماليا من الأوراق المزورة بلغت قيمته 53 مليون سنتيم.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بئرتوتة، تمكنت من ضبط مبلغ مالي مزور بحوزة شخص مشتبه فيه بلغت قيمته الإجمالية 53 مليون سنتم.

وأفادت معلومة أمنية، يضيف المصدر، عن وجود شخص مشتبه فيه يقوم بتوزيع أوراق نقدية وبيعها بمختلف أحياء بئرتوتة، حيث قامت عناصر الشرطة بتكثيف تحرياتها التي انتهت بتحديد هوية المشتبه فيه.

وبعد وضع خطة أمنية للإيقاع به، يردف البيان، تم إخضاع الشخص لعملية التلمس الجسدي القانونية، وضبط داخل ملابسه على كيس بلاستيكي به مبالغ مالية ورقية مزورة، المبلغ الأول قيمته 416.000 دينار (416 ورقة نقدية من فئة 1000 دينار) والثاني قيمته 113.500 دينار (23 ورقة نقدية من فئة 2000 دينار و67 ورقة نقدية من فئة 1000 دينار وورقة نقدية واحدة من فئة 500 دينار).

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تم عرض المشتبه فيه الرئيسي أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.