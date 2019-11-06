عين الحكم الأوغندي علي سابيلا شيلانغيت لإدارة المباراة التي ستجمع بوتسوانا والجزائر يوم الإثنين 18 نوفمبر 2019 (00: 20 بتوقيت الجزائر)، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، حسبما أعلنت عنه، اليوم الأربعاء، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وسيدير علي سابيلا المباراة بمساعدة كل من لي أوكيلو وعيسى ماسيمبي, بينما سيكون ويليام أولويا حكما رابعا.

ومن جهة أخرى، تم تعيين الرباعي الجزائري نبيل بوخالفة، عبد الحق إيتشعلي، عباس أكرم زرهوني ولطفي بكواسة لإدارة لقاء بوركينا فاسو - أوغندا، المقرر إجراؤه في 13 من شهر نوفمبر بملعب 4 بواغادوغو (المجموعة الثانية).

أما الحكم الجزائري الآخر، مصطفى غربال سيدير لقاء غانا - جنوب إفريقيا، في 14 من شهر نوفمبر بملعب بابا يارا سبورتس بكوماسي (المجموعة الثالثة)، بمساعدة مواطنه مقران غوراري والمصري محمود كمال عبو الرجال. أما الحكم الرابع، سيكون الجزائري عبد الرزاق عراب. وعين الجزائري محمد غوتي،-الذي يرأس اللجنة الفدرالية للتحكيم- محافظا للقاء تونس - ليبيا، المقرر إجراؤه بملعب رادس، بتونس في 15 من شهر نوفمبر (المجموعة العاشرة).