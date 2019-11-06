تُوِجَ صباح اليوم، صحفي "الخبر" مصطفى بسطامي بالجائزة الأولى من الطبعة 13 لمسابقة نجمة الإعلام، المنظمة من طرف متعامل الهاتف النقال "اوريدو"، في فئة الصحافة المكتوبة.

ونال بسطامي الفائزة في المسابقة للمرة الثالثة على التوالي، عن مقال:"العيادات الالكترونية .. مستشفيات بملايين الأسرة الافتراضية"، والذي يتحدث فيه عن استعمالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال الطبي، من خلال لجوء العديد من المواطنين (خاصة منهم المرضى) إلى مختلف التكنولوجيات الحديثة خلال مراحل استطبابهم، بداية من البحث عن أسباب أعراض المرض عبر الانترنيت، وصولا إلى استخدام التطبيقات على الهواتف النقالة وحتى التداوي عن بعد.

وتحصل في فئة السمعي البصري عمر بودي من قناة الشروق على الجائزة الأولى، عن موضوع :"الجيل الرقمي .. التيك توك الظاهرة اللغ".

يُشار إلى أن مسابقة نجمة الإعلام بلغت طبعتها الـ13، حيث دأب متعامل الهاتف النقال "أوريدو" على تكريم الصحافة والصحافيين الجزائريين، من خلال انتقاء سنوي للأعمال الأكثر تميزا في فئات: الصحافة المكتوبة، السمعي البصري، الإذاعة، وكذا الصحافة الالكترونية، وتمنح جوائز للفائزين الثلاث الأوائل في كل فئة.