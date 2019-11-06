وضعت، اليوم الأربعاء، محكمة برج بوعريريج الناشط لعلامي شمس الدين المدعو إبراهيم تحت الرقابة القضائية، حسب ما كشف المحامي عبد الغني بادي.

وذكر المحامي على صفحته الرسمية في الفايسبوك "إبراهيم لعلامي حر بآلية الرقابة القضائية، المنع من مغادرة التراب الوطني".

ومثل الناشط المعروف في ولاية برج بوعريريج، كان من أوائل الداعين للمسيرات المناهضة للعهدة الخامسة، اليوم أمام نيابة محكمة الزيادية بقسنطينة قبل أن يتم تحويله لمحكمة البرج.

للتذكير تم توقيف المعني بالجزائر العاصمة التي حل بها للمشاركة في مسيرات الفاتح نوفمبر.