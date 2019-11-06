لفظت أمواج البحر اليوم الأربعاء جثة شخص على مستوى الشاطئ الصخري بالمرسى بالشلف، حسبما استفيد لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية التي تدخلت لانتشال الجثة.

وأوضح المكلف بالإعلام، ملازم أول محمد مساعدية، أن "وحدات الحماية المدنية بالمرسى تدخلت لانتشال جثة ضحية (جنس ذكر) لفظتها أمواج البحر لم يتم لحد الآن التعرف إليها وتحديد هويتها".

وأضاف المصدر أن جثة الضحية تم نقلها لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى "زيغود يوسف" بتنس في حين لا تزال التحقيقات والأبحاث جارية لتحديد هوية الضحية.