سيتم إطلاق خط جديد لنقل المسافرين عبر السكة الحديدية يربط بين مدينتي تبسة والجزائر العاصمة وذلك ابتداء من 20 نوفمبر الجاري، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وأضاف ذات المصدر أن "هذه الخطوة تهدف إلى تقريب مواطني الولايتين وهذا على متن قطار معاد تهيئة تماما مكون من عربات مراقد بالإضافة إلى عربات جلوس".

وأشار البيان إلى أن الشركة ستزود زبائنها بجميع المعلومات المتعلقة بهذا الخط في وقت لاحق.

للتذكير قامت الشركة في ديسمبر 2018 بتدشين أول رحلة على متن القطار "كوراديا" تربط بين مدينتي عنابة وتبسة.