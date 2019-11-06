وعدت الحكومة الزامبية بمنح علاوة مالية تقدر بـ 3500 دولار لكل لاعب، في حالة الفوز أمام المنتخب الجزائري بطل إفريقيا في المباراة المقررة يوم 14 نوفمبر الجاري بالبليدة، في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021، حسبما أوردته اليوم الأربعاء الصحافة المحلية.

وأعلن عن هذا القرار، وزير الرياضة إمانويل ميلانغا، خلال حفل، إنتظم بلوزاكا بمناسبة التقديم الرسمي للبدلة الجديدة لفريق "شيبو لو بولو" والتي سيرتديها خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا- 2021.

وقال الوزير الزامبي: "على الرغم من ضائقة ميزانية الدولة، وعدنا بمنح 3500 دولار لتحفيز اللاعبين قبل خوض اللقاء أمام الجزائر".

وتحسبا للمقابلة أمام الجزائر، شرع المنتخب الزامبي يوم الأحد الماضي في تربص تحضيري بلوزاكا، بحضور اللاعبين المحليين. ويلتحق المحترفون الذين ينشطون في الخارج بالمجموعة في 11 نوفمبر.

وتتكون المجموعة الثامنة، بالإضافة إلى الجزائر وزامبيا، من زيمبابوي وبتسوانا اللذين سيتقبلان في اللقاء الآخر للجولة الأولى، يوم 15 نوفمبر بهراري. ويتأهل الفريقان الأولان عقب مرحلة المجموعات لكاس أمم إفريقيا- 2021 بالكاميرون.