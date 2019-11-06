اختارت الاتحادية العراقية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الأردن كأرض محايدة لإقامة مباراتي منتخبه الوطني هذا الشهر ضمن تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعدما رفضت الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) مدينة البصرة الجنوبية، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.

وكان من المقرر أن يستضيف منتخب "أسود الرافدين" على ملعب البصرة (جنوب البلاد)، كلا من منتخبي إيران والبحرين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وذلك في 14 و19 نوفمبر الحالي.

وأوضح رئيس الفيدرالية العراقية، عبد الخالق مسعود، في تصريحات صحفية "لقد تم اختيار الأردن مكانا لاستضافة مباراتي إيران والبحرين". وسيكون تأكيد المكان الجديد رسميا، رهن موافقة الاتحادين الدولي والآسيوي ومصادقتهما على الاختيار العراقي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد نائب رئيس الاتحاد علي جبار، تلقي الهيئة الكروية العراقية طلبا من الفيفا "ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بضرورة اختيار مكان جديد وبديل خارج العراق" لإقامة المباراتين.