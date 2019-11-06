صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم الاربعاء،على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول .

و يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي عرضه وزير الأشغال العمومية و النقل, إلى تحديد مهام هذه الوكالة المنشأة قانونا حيث "تتدخل بصفة أساسية في مجالات الضبط لنشاطات الطيران المدني ومراقبته والاشراف عليه" حسب ذات المصدر.

و ستمكن هذه الوكالة من القيام بإنجاز التحاليل الاستشرافية والدراسات الاستراتيجية حول تطور الطيران المدنيي والتكيف مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا في هذا المجالي لاسيما توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني والتي تدعو إلى إنشاء جهاز مستقل يسهر على احترام معايير الأمن والسلامة وتسهيلات الطيران المدني.