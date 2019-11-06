استقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من منصبه، أمس، وبدأ رسميا حملة حزب المحافظين الانتخابية لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في الـ12 من ديسمبر المقبل، لحل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وحذر جونسون الناخبين من “مسرحية مرعبة سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات. وشن جونسون هجوما لاذعا على كوربن، مشبها إياه بالديكتاتور السوفييتي، جوزف ستالين”. ويحاول جونسون، الذي يترأس حكومة تتمتع بأقلية في مجلس العموم، إخراج بريطانيا من أزمة انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، الذي كان من المفترض أن يتم في اليوم الأخير من أكتوبر المنصرم، وفي ظل عدم تمكنه من الحصول على تأييد برلماني للاتفاق الذي أبرمه مع بروكسل، اضطر للتخلي عن تعهده بالانفصال بأي ثمن في الموعد المحدد، وقبل مرغما بطلب التمديد الذي حصل عليه من بروكسل.



