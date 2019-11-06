أكد عدد من دوار المنشار ببلدية الحامة في ولاية خنشلة أن تلاميذ المدرسة الابتدائية “بوعمراطة الشريف”، يتناولون وجبتهم اليومية في غرفة حارس المدرسة، لكون هذه المؤسسة التعليمية ليس بها مطعم، محذرا من إصابة التلاميذ بأمراض بسبب الظروف غير الصحية التي يتناول فيها التلاميذ طعامهم، رغم نداءات أولياء التلاميذ للسلطات المحلية بضرورة توفير مطعم ولو صغير لكن يخضع للمواصفات اللازمة، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه جراء تناول أكل في ظروف غير صحية.



