حجزت مصالح الأمن بولاية سطيف خلال الأسبوعين الأخيرين، أزيد من 1.2 مليون وحدة من المفرقعات والألعاب النارية كانت موجهة للتسويق.

وأفادت مصالح أمن الولاية، أمس الأربعاء، أن هذه العملية تمت إثر أنشطة رقابية وقائية أطرتها ذات المصالح ممثلة بمختلف فرقها ووحداتها الميدانية التي كثفت عملها عبر إقليم اختصاصها الحضري منذ أكثر من أسبوعين تحسبا للمولد النبوي الشريف لاسيما بالأماكن التي تعرف نشاطاً تجاريا واسعا و تعرف تداول بعض السلع المحظورة كما أكده المكلف بالإعلام والاتصال الملازم أول عبد الوهاب عيساني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.

وتم التركيز في هذا الإطار على أهم الأسواق التي تشهد بيع هذه السلع أو عبورها على غرار أسواق العلمة وحمام السخنة من خلال القيام بمداهمات فجائية ووضع نقاط مراقبة وفق ما أوضحه ذات المصدر. وقد مكن حجز هذه الكمية من المفرقعات والألعاب النارية المحظورة من توقيف 37 شخصا اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة .