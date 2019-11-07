تناقلت وسائل إعلام مصرية نبأ وفاة الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في منزله بمدينة الشيخ زايد غربي العاصمة القاهرة.

وأعلن عزوز عادل، عضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. وقالت النقابة على صفحتها في الفايسبوك إن الوفاة طبيعية نتيجة " هبوط حاد في الدورة الدموية".

وأكدت الفنانة أميرة هانى، الخبر، لصحيفة "صدى البلد"، وقالت إن الفنان الراحل شعر ببعض الإرهاق أمس، ولم يغادر منزله حتى الليلة، بعد أن اكتشفت خطيبته وفاته، كما أكد الخبر الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مطالبًا محبيه بالدعاء له.

وهيثم المولود في أفريل 1984 هو ابن الممثلين الراحلين أحمد زكي الذي توفي في 2005 وهالة فؤاد التي توفيت في 1993 عن 35 عاما.

بدأ مشواره الفني عام 2006 في فيلم (حليم) الذي استكمل فيه دور والده بعد وفاته ثم قدم بعد ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.

ومن أفلامه "البلياتشو" و"كف القمر" و"سكر مر"و"الكنز"، وفي التلفزيون قدم "الصفعة" و"دوران شبرا" و"السبع وصايا" و"أستاذ ورئيس قسم" و"كلبش".

وعلى الفور نعاه عدد من الفنانين منهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وحسن الرداد وعلي الطيب وسارة الشامي. وقالت نقابة المهن التمثيلية إن جنازة الفنان الراحل ستشيع بعد ظهر الخميس من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين وهو المسجد ذاته الذي شيعت منه جنازة والده.