أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة توعية عبر صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي للتحسيس من مخاطر الألعاب النارية والمفرقات وذلك بمناسبة الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف .

وأوضح بيان لمصالح الأمن أن هذه الحملة تعزز جهود كل المؤسسات الفاعلة في المجال للحد من الأضرار التي تسببها هذه الألعاب كل سنة في مثل هذه المناسبات. كما تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على محاربة الاتجار غير المشروع وبطريقة عشوائية لهذه الألعاب التجارية والمفرقعات التي تخضع عند استعمالها إلى جملة من المعايير والتدابير تتعلق بالسلامة البدنية لما يشكله من خطر على الصحة العامة والمساس بالسكينة في التجمعات السكنية والمدن وعليه تدعو ذات المؤسسة الأمنية إلى مساهمة الأولياء في توعية أبنائهم لتفادي المخاطر الناجمة عن استعمال الألعاب النارية كون هذه الشريحة هي الأكثر عرضة للحوادث.

كما تضع ذات المؤسسة الأمنية تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 ورقم النجدة 17 وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.