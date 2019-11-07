كشف نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط، عن السعي لإقامة مناظرات تلفزيونية "غير مسبوقة" بين المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل بموازاة التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية.

وقال نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط، في تصريح للقناة الأولى، إن مساعي حثيثة تقوم بها الهيئة بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري لتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر، متوقعا أن يتم تنظيم مناظرات غير مسبوقة وأفضل مما جرت في دول أخرى حسب تعبيره.

من جهة أخرى، سيضبط مجريات الحملة الانتخابية ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية الذي سيتم توقيعه مع وسائل الإعلام والمترشحين غداة إعلان المجلس الدستوري عن القائمة النهائية للمترشحين.

وأوضح نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن هذا الميثاق يضمن المساواة بين المترشحين في الظهور الإعلامي والنشاط الجواري خلال الحملة الانتخابية، وهو ما من شأنه أن يتحكم في ضوابط الحملة الانتخابية ككل.