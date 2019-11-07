كشف داريو ماركولين، النجم السابق لفريق نابولي الإيطالي، عن سر التجاهل الذي يتعرض له الجزائري فوزي غلام، الظهير الأيسر للفريق، من قبل مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، وذلك على هامش حضوره ضيفاً على الفترة الرياضية "إل بالو ديل كالتشيو" التي تبث على القناة التلفزيونية الإيطالية رقم 21.

وأكد ماركولين، لاعب الوسط السابق لفريق الجنوب الإيطالي، حصول مناوشة كلامية حادة تبادل فيها الطرفان الشتائم، وهو ما جعل العلاقة بينهما تشهد توتراً كبيراً.

وخرج غلام من حسابات أنشيلوتي طوال الأسابيع الأخيرة، على الرغم من الإصابات التي طالت عدداً كبيراً من اللاعبين الذين يشغلون مركزي الظهير في الفريق.

ولم يدخل الظهير الأيسر الجزائري تشكيلة "البارتينوبي" منذ قرابة شهر، وبالتحديد منذ مواجهة تورينو، لحساب الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.