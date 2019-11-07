تجري مساعي من أجل فتح خطوط جديدة للنقل البحري انطلاقا من ميناء وهران تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة في 2021 بعاصمة غرب البلاد، حسبما استفيد اليوم الخميس لدى المديرة الجهوية للغرب للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وأوضحت زروالي عمارية لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش تدشين وكالة تجارية جديدة لذات المؤسسة تقع بشرق مدينة وهران أنه "يجري التفاهم بين المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ووزارة الأشغال العمومية والنقل لفتح خطوط ساحلية جديدة تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة في 2021".

وأضافت أنه "يحتمل أن تكون هذه الخطوط التي تم اقتراحها من طرف المواطنين تخص وهران-مرسى الحجاج وكذا وهران-مستغانم والتي من شأنها إعطاء دفع للسياحة بهذه الوجهات".

ويذكر، أنه يوجد خط حضري ساحلي يربط بين وهران وعين الترك تضمنه نفس المؤسسة في موسم الاصطياف حيث بلغ عدد المسافرين زهاء 20 ألف خلال شهري جويلية وأوت الماضيين.

ويندرج فتح الوكالة التجارية الجديدة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بحي "إيسطو" (شرق وهران) في إطار توسيع خدمات المؤسسة لتخفيف التنقل ولتقريبها من المواطنين بحكم موقعها القريب من مختلف مناطق وبلديات الولاية.

كما تأتي هذه الوكالة التي تم فتحها تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ 65 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة بعد غلق تلك المتواجدة داخل ميناء وهران لتضاف إلى وكالتي كل من شارع "الصومام" التي تعتبر رئيسية وشارع "عبان رمضان" بوسط مدينة وهران.