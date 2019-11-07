عاد مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني إلى جو التدريبات مع ناديه موناكو الفرنسي بعد تعافيه من الإصابة.

وقال مدرب الفريق ليوناردو جارديم خلال ندوة صحفية عقدها الأربعاء "استأنف سليماني التدريبات مع المجموعة أمس، اليوم كذلك تدرب بشكل عادي، إذا واصل على هذا المنوال سيكون قادرا على اللعب ابتداء من الغد".

للتذكير حرمت الإصابة سليماني، المتألق هذا الموسم في الدوري الفرنسي، من مقابلتي ناديه موناكو في كأس الرابطة ضد مرسيليا والبطولة ضد سانت إتيان.

عودة هداف شباب بلوزداد السابق ستريح الناخب الوطني جمال بلماضي باعتبارها جاءت في الوقت المناسب، قبل أربعة أيام فقط من انطلاق تربص "الخضر" تحضيرا لمواجهتي زامبيا وبوتسوانا في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.