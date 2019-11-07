أمضى والي عنابة ، توفيق مزهود، اليوم الخميس على قرر توقيف رئيس المجلس الشعبي ببلدية الحجار بسبب متابعته قضائيا في قضية جزائية .

وعرفت قضية هذا المير الأسابيع الماضية مدا و جزرا بين تنحيته بسبب متابعته قضائيا و هو لايزال، حينئذ، يمارس مهامه، مثلما كان الشأن بالنسبة لزميله رئيس بلدية عين الباردة السابق عندما أعلنت مصالح الولاية توقيفه في اليوم الذي تحصل فيه على البراءة في قضية كان متابعا فيها، و ظل يمارس مهامه، غير أنه بعد ذلك بفترة تمت تنحيته من على رأس بلدية عين الباردة.