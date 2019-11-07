كشف مصدر عليم لـ "الخبر" أن سجين تونسي حول الى المؤسسة الاستشفايية بوقرة بولعراس بمدينة بكارية شرق تبسة، تمكن من الفرار في ظروف غامضة بعدما كان بصدد اتمام العلاج بذات المؤسسة الصحية قبل ان يختفي نهائيا من الغرفة المخصصة له .

وقد باشرت الجهات الأمنية المختصة عملية تمشيط واسعة في اتجاه الشريط الحدودي التونسي المتاخم لإقليم البلدية ويرجح ان يكون نزيل المؤسسة العقابية قد فر الى التراب التونسي من خلال المسالك الريفية للمهربين .

وقد امر النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة بالتحقيق في ملابسات تمكن السجين من الفرار وتحديد المسؤوليات.