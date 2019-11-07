استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يوم الخميس، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

و أوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور الوزير الأول نور الدين بدوي، سلم يوسف الشاهد لرئيس الدولة رسالة خطية موجهة من رئيس الجمهورية التونسية إلى السيد عبد القادر بن صالح، "عبر له فيها عن تهانيه الخالصة بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الـ 65 لاندلاع ثورتها التحريرية المجيدة، وعن استعداده للارتقاء بالعلاقات الثنائية الأخوية إلى مستوى استراتيجي يعكس تاريخهما المشترك لتحقيق مزيد من الاندماج و التكامل خدمة للتنمية والاستقرار و الأمن للجميع، مجددا نيته في زيارة الجزائر في أقرب الآجال".

و من جانبه، جدد رئيس الدولة لضيفه تهاني الجزائر على "نجاح الاستحقاق الرئاسي الأخير الذي توج بانتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية"، معتبرا هذا الإنجاز "مكسبا تاريخيا من شأنه تعزيز وتعميق علاقات التعاون و الشراكة الثنائية المتميزة في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين و الشعبين الشقيقين"، يضيف البيان.