أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة قاطمة الزهراء زرواطي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بمدرج معهد التكوين المهني محمد سايكي بمدينة البويرة، ضمن الزيارة التي قادتها الى ولاية البويرة اليوم، أن "أي استيراد للمركبات الأجنبية التي تشتغل بمحرك المازوت يجب أن يتم وفقًا لمعايير بيئية" وأنه " غير ذلك يعتبر مضر بصحة المستهلك والمحيط البيئي" .

وكان أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد طالبوا بالترخيص لإستيراد المركبات المستعملة التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات بمحركات المازوت ، وحول هذه النقطة، أوضحت الوزيرة للصحافة أن البرلمان يتمتع بالسيادة في جميع قراراته، مؤكدة أن وزارتها "تقترح ما فيه مصلحة للمواطن وبيئته".

وخلال الزيارة الميدانية لولاية البويرة، دشنت زرواطي مركز للردم التقني ببلدية عين بسام 23 كلم غرب البويرة تبلغ طاقة معالجته 70.000 طن من النفايات في اليوم الواحد ويغطي 10 دوائر بالجهة الغربية.

هذا وقد ترأست الوزيرة أشغال يوم دراسي خصص لمكافحة تلوث الهواء نظم بمعهد التكوين المهني محمد سايكي بمدينة البويرة، كما أشرفت على مراسيم توقيع اتفاقيتي شراكة في التربية البيئية بين المديرية المحلية للبيئة والكشافة الإسلامية الجزائرية وكذا مع الجمعية الوطنية للتسيير المتكامل للموارد المائية.