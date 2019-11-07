كشف وزير المالية محمد لوكال اليوم الخميس أن عجز صندوق التقاعد قد يصل إلى 800 مليار دج سنويا ابتداء من سنة 2021 وهو العجز الذي لا يمكن تغطيته بشكل كلي و دائم من ميزانية الدولة.



وخلال جلسة خصصت لرد الوزير على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية لـ 2020، ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها عدد من

الوزراء، تطرق الوزير إلى صعوبة التحكم في عجز صندوق التقاعد الذي يعرف" اختلالا هيكليا حادا في توازنه" منذ سنة 2014 حيث بلغ عجزه 600 مليار دج في 2018 .

و حذر من أنه، وفي غياب احتياطات على المدى القصير وعدم تطبيق إصلاحات على المدى المتوسط والبعيد، فإن هذا العجز سيبلغ 800 مليار دج سنويا ابتداء من 2021 وسيزداد بمعدل سنوي يتراوح بين 5. 2 بالمائة و 3 بالمائة خلال العقد القادم . وقال الوزير: "لا يمكن الاعتماد على مساهمة ميزانية الدولة لتغطية هذا العجز بشكل دائم وكلي".

وقد تم الاعتماد على موارد التمويل غير التقليدي لتمويل عجز الصندوق لهذه السنة والمقدر بـ 500 مليار دج.

وأوضح أن الوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد "يفسر نسبيا الحالة التي وصل إليها الصندوق"مضيفا أن العامل الحاسم للتغلب على العجز المالي للصندوق بصفة مستدامة يكمن في تحسين مستوى النمو الاقتصادي الذي يسمح بخلق فرص عمل مما يرفع من عدد المساهمين في الصندوق.